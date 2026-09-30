Incremento de precio del cemento

Comerciantes de materiales de construcción en San Salvador reportan un incremento de al menos $0.40 en el precio de la bolsa de cemento en los últimos meses. Este aumento también fue confirmado por la gremial más importante del sector en el país.

En un período de ocho meses, el costo de la bolsa de cemento de ferretería pasó de $9.45 a $9.85, mientras que la presentación de fábrica subió de $8.88 a $9.13 en agosto de 2026.

Y es que el cemento es uno de los materiales fundamentales para la construcción, hasta el mes de julio el consumo de este material en El Salvador aumentó un 13.14% por lo que una variación en su precio podría elevar los costos de una obra o de una vivienda, señalan expertos.

Además, comerciantes señalan que los proveedores de este material le atribuyen el incremento al alza en los costos de combustibles, lo que está generando un impacto en sus ventas.

Según informes, entre enero y junio la demanda de cemento superó los 29 millones de bolsas, lo que representa un aumento neto de más de 3.3 millones de sacos en comparación con el mismo periodo en 2025.