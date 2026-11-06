Incremento de muertes de adultos mayores en accidentes viales

Los adultos mayores son usuarios vulnerables en las calles, cifras oficiales revelan que los atropellos en ese grupo poblacional han incrementado.

Las muertes de adultos mayores en percances viales en El Salvador han incrementado un 28% y es que de los más de 18,000 percances viales registrados en lo que va del año, son 283 personas adultas mayores que han perdido la vida.

El 73% de estas muertes corresponde a atropellos, expertos señalan que las dificultades para caminar.

Cruzar una calle o reaccionar ante un vehículo que se aproxima pueden convertir a los adultos mayores en uno de los grupos más vulnerables.

Cuerpos de socorro señalan que atienden hasta 6 personas adultas mayores atropelladas cada semana, además de esos casos en lo que va de 2026, 40 se produjeron en colisiones, 19 en choques, 7 en vuelcos.

Algunos adultos mayores destacan que con la edad, existen molestias y las dificultades al momento de cruzar la calle, usar el transporte colectivo y conducir un vehículo.

El riesgo aumenta en vías donde los vehículos circulan a mayor velocidad y entre los puntos de riesgo que cuerpos de socorro son el bulevar del Ejército, la autopista a Comalapa, el bulevar Constitución, Troncal del Norte y la carretera hacia Santa Ana.