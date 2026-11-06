Incremento de muertes de adultos mayores en accidentes viales

Las muertes de adultos mayores en percances viales en El Salvador han incrementado un 28% y es que de los más de 18,000 percances viales registrados en lo que va del año, son 283 personas adultas mayores que han perdido la vida.

El 73% de estas muertes corresponde a atropellos, expertos señalan que las dificultades para caminar.

Cruzar una calle o reaccionar ante un vehículo que se aproxima pueden convertir a los adultos mayores en uno de los grupos más vulnerables.

Cuerpos de socorro señalan que atienden hasta 6 personas adultas mayores atropelladas cada semana, además de esos casos en lo que va de 2026, 40 se produjeron en colisiones, 19 en choques, 7 en vuelcos.

Algunos adultos mayores destacan que con la edad, existen molestias y las dificultades al momento de cruzar la calle, usar el transporte colectivo y conducir un vehículo.

El riesgo aumenta en vías donde los vehículos circulan a mayor velocidad y entre los puntos de riesgo que cuerpos de socorro son el bulevar del Ejército, la autopista a Comalapa, el bulevar Constitución, Troncal del Norte y la carretera hacia Santa Ana.