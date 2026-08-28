Incremento de las remesas durante el 2026

Las remesas de enero a julio tuvieron un crecimiento del 3.7% comparado con el mismo periodo de 2025. Cifras del Banco Central de Reserva revelan que dicho incremento fue de 210.6 millones de dólares totalizando los 5,924.8 millones hasta julio 2026; frente a los 5,714.3 millones del año pasado.

Según el reporte, Estados Unidos figura como el principal país de origen de las remesas con un aporte de 5,465.5 millones de dólares en los primeros 7 meses del año; lo que representa un 92.2% del total registrado por el BCR. En segundo lugar, aparece Canadá con 49.2 millones de remesas, España con 42.9 millones e Italia con 37 millones.

Y aunque en números generales las remesas han tenido un crecimiento positivo, durante el mes de julio el envío de dinero fue de 864.25 millones, 8.6 millones de dólares menos comparado con julio de 2025; lo mismo ocurrió en junio cuando la caída fue de un menos 1.68%.

Si nos enfocamos en las zonas del país, la region central recibió la mayor cantidad de fondos con 2,096.4 millones, un 35.4% del total de remesas; seguido de la zona oriental con una recepción de 1,786.2 millones; la zona occidental sumó 1,016.1 millones y la paracentral registró 716.7 millones de dólares.

Con respecto a la remesa promedio que recibieron los salvadoreños, entre enero y julio se situó en 337 dólares frente a 324.20 dólares con 20 centavos en el mismo periodo de 2025.

El reporte del Banco Central también detalla que las personas utilizaron más las instituciones bancarias para liquidar 2,428.4 millones de dólares, mientras que otras empresas remedadoras procesaron 3,216.7 millones. Las billeteras digitales de criptomonedas recibieron 41.1 millones; un incremento de 35.8% de participación con respecto al año anterior.