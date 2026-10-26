Incrementan las remesas en El Salvador

En nueve meses, El Salvador recibió 7,619.9 millones de dólares en remesas familiares, las cuales registran un crecimiento acumulado de 3.5% según el Banco Central de Reserva.

En agosto ingresaron $863.4 millones de dólares y en septiembre la cantidad fue de $831.6 millones de dólares, lo que representa una reducción de $31.8 millones de dólares.

Siendo una de las cifras más bajas del año, superada solo por las registradas en enero y febrero.

El 92.3% de las remesas familiares provienen de Estados Unidos, el 0.8% de Canadá, 0.7% de España, 0.6% de Italia y el resto de diferentes países.

La remesa promedio global que recibieron las familias salvadoreñas fue de $361 dólares.

El 58.9% de la zona urbana y el 35.9% en la rural.

Aunque en departamentos como Chalatenango, Cabañas y Morazán, el monto fue superior a los $400 dólares.

Pero si hablamos del crecimiento de las remesas por departamento, Usulután, La Paz y Morazán, ocupan los primeros lugares.

Pero de los distritos, San Salvador es el que acumula la mayor cantidad entre enero y septiembre, con más de $706 millones de dólares.

El 41% de las remesas ingresaron a través de instituciones bancarias, mientras que el 54.3% por otras empresas remesadoras y el 0.7% por las billeteras digitares de criptomonedas.

Durante este 2026, se han realizado 20.2 millones de operaciones de remesas familiares.