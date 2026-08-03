Incrementan enfermedades gastrointestinales

En los primeros meses del año las personas que se han enfermado de síntomas estomacales suman más de 170,000, estos datos se desprenden del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Estas enfermedades generan diarrea, gastroenteritis y vómitos, y ahora que ha comenzado el periodo de vacaciones en común que las personas decidan consumir productos que se venden en las calles.

Por su parte los comedores han reforzado los controles de higiene de sus productos, ese es el caso del comedor cocina paulita, que mantienen su espacio limpio para atender a todos sus comensales.

Especialistas aseguran que lavarse las manos constantemente ayuda a proteger mejor su sistema digestivo, así como evitar productos que son preparados a la intemperie o que son hechos con productos trasegados.

Es muy importante que si usted o su familia tienen síntomas de estas enfermedades no se automedique para intentar parar vómitos o diarrea, lo adecuado es visitar el centro de salud que le quede inmediato para prevenir cualquier emergencia gástrica.