Incrementan casos de dengue, sarampión y covid

58 casos de sarampión registran El Salvador según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, quien detalla que todos los casos han sido importados, siendo los del grupo entre los 20 a 29 años los más afectados, acumulando 20 personas a los que se les detectó la enfermedad, seguido del rango de 10 a 19 años, con 14 casos.

San Salvador es el departamento con más casos de este virus ya que se reportan 33, sobre todo en el distrito de San Martín con 12 pacientes, y Soyapango con 9, además se contabilizan 10 en San Miguel, 6 en Ahuachapán, 4 en Santa Ana, 3 en La Libertad, uno en San Vicente al igual que en Usulután.

Hasta el momento no se registran fallecimientos por esta enfermedad.

Por otra parte, la arbovirosis también se mantiene vigilada por las autoridades de salud, quienes han confirmado la muerte de dos personas por dengue.

Además, el Minsal señala que hay 24 casos confirmados de dengue, y 30 egresos hospitalarios, mientras que solo en la semana número 30 que abarca del 26 de julio al 1 de agosto de 2026, se reportaron 170 pacientes con sospecha de dengue, la mayoría de casos se concentran en niños y jóvenes entre 1 y 19 años, solo este grupo acumula 2,229 casos sospechosos.

El boletín epidemiológico también refleja dos casos de covid 19, durante semanas de julio.