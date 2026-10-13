Incrementan casos de dengue en América Latina y el Caribe

La Organización Panamericana de la Salud mantiene vigilancia en América Latina y el Caribe ante el incremento de casos de dengue. El organismo revela que en El Salvador y el resto de Centroamérica circula el serotipo denv-3, que no es una mutación de la enfermedad afirman médicos.

Guillermo Jarquín dice que si bien el serotipo denv-3 no es altamente mortal, la complicación podría estar en la respuesta inmunológica del paciente.

De acuerdo con la OPS, hasta el 13 de septiembre se reportaban un 1,724,675 casos sospechosos de dengue en la región de Las Américas, mientras que en El Salvador registran un incremento del 25% en comparación con el promedio de cuatro semanas epidemiológicas previas. Especialistas dicen que técnicas básicas como la untadita siguen siendo efectivas para combatir la larva del zancudo.

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud revela que hasta la semana 39 los casos sospechosos de dengue suman los 5,476, con un incremento sostenido a partir de la semana 21; días después del inicio del invierno. Medicos reconocen que los cambios climáticos pueden influir en el repunte de la enfermedad.

Cifras del Ministerio de Salud indican que hasta la fecha se confirmaron 53 casos de dengue, se registran también 50 egresos hospitalarios y tres personas murieron a causa de la enfermedad.