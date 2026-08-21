Incrementa la esperanza de vida en el país

El Salvador pasó de una esperanza de vida de 44 años a 75 en promedio, en menos de un siglo, aunque varía entre hombres y mujeres, en 2025, según estudios demográficos del Banco Central de Reserva, se divide de la siguiente forma: hombres, con 72.5 años, y mujeres, con 78.3, es decir, 5.8 años más, un médico atribuye este incremento a la vacunación y a los medicamentos para enfermedades crónicas.

Alcanzar edades avanzadas no significa calidad de vida; para ello, se deben adoptar hábitos saludables.

Según un sociólogo de la Universidad de El Salvador, el país se debe preparar para la atención de más personas adultas mayores, por ejemplo, construir infraestructura de salud óptima para su atención.

Agregó que, si este proceso no se acompaña de buenas prácticas por los ciudadanos, en lugar de convertirse en un avance, sería un reto.

En El Salvador, según el censo de población y vivienda 2024, hay más de 6 millones de habitantes, de estos, 894,000 son personas mayores de 60 años, quienes representan el 14.8% del total.