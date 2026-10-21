Incorporación de policías digitales en redes sociales

El Salvador ha incorporado policías digitales para patrullaje en redes sociales. Estos son agentes creados con inteligencia artificial y el programa Nvidia que trabajan junto a la Policía Nacional Civil para resolver casos que se conocen a través de redes sociales, las áreas donde han sido implementadas son emergencias, sub dirección de investigaciones y patrullaje digital. Los servidores están El Salvador y asegura que la información no se comparte con terceros.

Mientras que la institución encargada de investigar los delitos asegura que entrena modelos de IA para contribuir a resolver delitos y aliviar la mora en expedientes.

Aunque la Fiscalía tendrá un aumento de 3.66 millones de dólares en su presupuesto para 2027, alcanzando 95.3 millones. El ramo de seguridad al contrario sufrirá un recorte de 20 millones.