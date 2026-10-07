Inclinación de la Tierra y posición frente al Sol explican por qué existen las estaciones

El experto David Pichinte, del Ministerio del Medio Ambiente, explicó que existen dos tipos de estaciones: las astronómicas y las meteorológicas.

Las primeras dependen de la posición de la Tierra con respecto al Sol, mientras que las meteorológicas marcan fechas de inicio distintas.

Pichinte detalló que el 21 de diciembre se origina el invierno en el hemisferio norte, y cerca del 20 o 21 de marzo ocurre el equinoccio de primavera.

Luego, el 21 de junio se da el solsticio de verano, y entre el 21 y 22 de septiembre llega el equinoccio de otoño. Aclaró que el invierno meteorológico comienza el 1 de diciembre, tres semanas antes que el astronómico.

La diferencia radica en que una cosa es la fecha exacta en la que la Tierra está y otra el inicio convencional de cada temporada.