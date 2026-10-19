Incendios registrados durante el fin de semana

Al menos tres emergencias por fuego fueron atendidas en distintos puntos del país, sin reporte de personas lesionadas. En el caserío Los Vásquez 2, cantón San Antonio, Cuscatlán, una vivienda resultó con daños materiales totales tras un incendio estructural; cuando llegaron los bomberos, los vecinos ya habían controlado las llamas.

El personal de emergencia realizó labores de liquidación, remoción de escombros y enfriamiento, además de verificar la seguridad del inmueble y descartar puntos calientes que pudieran provocar un reinicio del fuego. Con estas acciones se redujo el riesgo para las casas cercanas.

Otro evento se registró en el cantón el túnel, de La Palma en Chalatenango, donde un vehículo fue consumido por las llamas.

Y en la capital, un automotor también ardió en el final de la 37.ª calle oriente, colonia la rábida, el personal operativo sofocó las llamas y enfrió la unidad para prevenir una posible reignición.

Por otra parte, una mujer de 46 años falleció tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, a consecuencia de quemaduras en el 90% de su superficie corporal. El hecho ocurrió el 7 de octubre, cuando un familiar la atacó con arma blanca y luego prendió fuego a la vivienda, ubicada en el caserío La Ciénaga, cantón Llano El Ángel, de Ciudad Barrios en San Miguel.

Según información policial, el hombre agredió primero a un niño de 6 años, quien murió en la escena. Cuando la madre y otros parientes intervinieron, se abalanzó contra ellos y después roció la casa con gasolina. En el hecho resultaron lesionadas cinco personas.