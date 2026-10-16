Incendios forestales tiñen de naranja el cielo de Indonesia y provocan grave crisis de contaminación

Cielos teñidos de naranja y amarillo sorprendieron a los habitantes de Palangkaraya, capital de la provincia de Kalimantan Central, en Indonesia.

El fenómeno está relacionado con incendios forestales y de turberas que han provocado una grave crisis de contaminación atmosférica en el sudeste asiático.

Las imágenes, difundidas el quince de octubre, muestran cómo la neblina redujo drásticamente la visibilidad en la ciudad.

Los incendios de turberas, ecosistemas cuyos suelos contienen materia orgánica acumulada, llevan meses afectando distintas regiones del país.

Estos fuegos pueden continuar ardiendo bajo la superficie y generar grandes cantidades de humo y partículas contaminantes.

La acumulación de partículas en la atmósfera alteró la dispersión de la luz y hace que predominen los tonos amarillos, anaranjados y marrones.