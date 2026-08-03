Incendios en Washington: Evacuaciones masivas y viviendas arrasadas

Los incendios forestales que azotan el noroeste de Estados Unidos han obligado a la evacuación de más de 65,000 personas y han destruido al menos 700 viviendas, principalmente en el estado de Washington, donde las autoridades registran este lunes 70 grandes focos de fuego activos en todo el territorio.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha prohibido prácticamente todas las quemas agrícolas y de residuos en el estado hasta el 30 de septiembre como medida para frenar el origen más frecuente de los siniestros, mientras que en Oregón las autoridades forestales reportan 48 focos activos, incluyendo 20 incendios de grandes dimensiones.

En Montana, también en la región noroeste, se registran 6 grandes incendios que continúan fuera de control, lo que mantiene en máxima alerta a los equipos de emergencia mientras las llamas siguen avanzando sobre zonas boscosas y comunidades cercanas.