Incendios en vehículos importados aumentan 50% en agosto

Los incendios en vehículos importados han aumentado en el país, con más de 300 emergencias registradas en lo que va de 2026, según los cuerpos de bomberos.

El peligro principal recae en conexiones eléctricas improvisadas, ya que los importadores suelen reparar motor y carrocería pero descuidan el sistema eléctrico.

Los bomberos reportaron un aumento del 50% en agosto, con 12 incendios en los primeros 7 días frente a 8 en el mismo periodo de 2025.

Un importador señaló que los criterios para comprar vehículos en Estados Unidos se enfocan en que estén menos golpeados y que arranquen y caminen, pero no en la revisión eléctrica.

Los mecánicos recomendaron revisar conectores, cables y el estado de la batería para evitar cortocircuitos.