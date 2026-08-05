Incendios en maleza seca se disparan 225% en vacaciones

Las autoridades de Protección Civil reportaron un incremento del 225% en incendios de maleza seca durante el período vacacional, con 13 siniestros contabilizados en 2026 frente a los 4 registrados en el mismo periodo del año anterior, atribuyendo el aumento a las condiciones de sequía propias de la canícula que deshidratan la vegetación.

El director de la institución explicó que el país atraviesa un periodo seco dentro del invierno, lo que hace que los pastizales y maleza se encuentren en estado altamente inflamable, facilitando la propagación de incendios que pueden extenderse rápidamente y afectar áreas cercanas.

Las autoridades mantienen un llamado a la población para evitar quemas agrícolas y actividades que puedan generar chispas en zonas de vegetación seca, y se mantienen en alerta para atender cualquier emergencia que pueda surgir durante el resto del período vacacional.