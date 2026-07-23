Incendios en Florida arrasan más de 10,000 hectáreas

La mayor parte de los destrozos proceden de un mismo fuego que azota actualmente al condado de Palm Beach, y se encuentra contenido al 75%, de acuerdo con las autoridades.

El incendio ha calcinado 7,284 hectáreas, aunque no se encuentra cerca de ningún área poblada.

Estas emergencias son más frecuentes en Florida entre marzo y junio, debido a la densa vegetación que concentra el estado, sobre todo en su parte sur, donde se halla el gigantesco ecosistema natural de los Everglades, sin embargo, el servicio forestal de Florida anunció que este año se espera un repunte de fuegos en julio y agosto.