Incendios en Canadá afectan salud y turismo en Columbia Británica

El humo denso de los incendios forestales que azotan Canadá ha llegado a comunidades fronterizas con Estados Unidos, reduciendo la visibilidad en autopistas, deteriorando la calidad del aire y llevando a las autoridades locales a emitir alertas sanitarias en las zonas afectadas.

En Hope, una localidad de Columbia Británica situada a menos de 50 kilómetros al norte de la frontera, la habitual temporada turística experimenta una notable disminución de visitantes, mientras residentes reportan problemas respiratorios que requieren el uso de inhaladores.

Los mapas del humo muestran el desplazamiento dinámico por el continente, con decenas de focos activos también en el lado estadounidense, llevando a bomberos voluntarios a señalar que «el humo no conoce fronteras».