Incendios de las últimas horas

Un incendio de grandes magnitudes se registró en la colonia Milagro de La Paz, en San Miguel. Las llamas consumieron una carpintería, donde estructuras y materiales de madera quedaron reducidos a cenizas. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas, únicamente pérdidas materiales.

Para controlar la emergencia fue necesaria la intervención de cisternas del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja salvadoreña y personal de la municipalidad, que trabajaron de forma conjunta hasta extinguir el fuego.

Al menos 15 familias dependen de la actividad productiva que se desarrollaba en el taller afectado, según relató uno de sus empleados.

Mientras tanto, en el occidente del país, otro siniestro afectó una ladrillera ubicada sobre la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en el sector de Armenia. Las autoridades indicaron que el hecho no dejó personas lesionadas y que los daños fueron exclusivamente materiales.