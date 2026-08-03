Incendio en vivienda de Tecoluca

Al lugar se desplazaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación de Zacatecoluca, agentes de la Policía Nacional Civil y socorristas de Comandos de Salvamento de Zacatecoluca, quienes lograron controlar el fuego y brindaron atención a la familia afectada.

El siniestro no dejó personas lesionadas, únicamente se reportaron cuantiosas pérdidas materiales, la familia solicita el apoyo de la población con ropa, víveres y materiales de construcción para reconstruir su vivienda y recuperar parte de lo perdido.