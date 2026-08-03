Incendio en vivienda de Tecoluca

Elementos de Bomberos de El Salvador apagaron un incendio estructural en una vivienda en Tecoluca, San Vicente.

Al lugar se desplazaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación de Zacatecoluca, agentes de la Policía Nacional Civil y socorristas de Comandos de Salvamento de Zacatecoluca, quienes lograron controlar el fuego y brindaron atención a la familia afectada.

El siniestro no dejó personas lesionadas, únicamente se reportaron cuantiosas pérdidas materiales, la familia solicita el apoyo de la población con ropa, víveres y materiales de construcción para reconstruir su vivienda y recuperar parte de lo perdido.