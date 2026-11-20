Un incendio se registró en una vivienda de la colonia San Juan Bosco, sobre la 25 Avenida Sur en San Salvador, y el propietario del lugar salió con lesiones leves.

Las llamas se propagaron rápidamente en un espacio que funcionaba como bodega contigua a la infraestructura.

Ambulancias y bomberos atendieron la emergencia, que requirió dos motobombas para sofocar el fuego.

La bodega resguardaba material en desuso, según el relato de un familiar de los residentes.

Esa persona explicó que los vecinos alertaron a la familia, porque la vivienda es habitada por parientes suyos.

Un testigo señaló que el fuego prendió con fuerza y que al inicio se pensó que se quemaban hojas y papel.

Otro residente contó que acudió al lugar a revisar las pertenencias para evitar que se perdieran, y que el fuego no llegó al exterior.

No hubo víctimas fatales y el sitio recibió apoyo de Protección Civil, la Policía Nacional Civil y el Sistema Nacional de Emergencias.

En las últimas 24 horas también se reportó un incendio en maleza seca sobre el bulevar Venezuela, atendido de inmediato.

Al cierre de la nota, la institución no había detallado las causas del siniestro.