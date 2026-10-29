Incendio en mercado de Ciudad Arce

En cuestión de minutos, un incendio arrasó con decenas de negocios en el mercado municipal de Ciudad Arce, en La Libertad Centro, alrededor de 75 puestos comerciales, fueron destruidos por el fuego.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador se desplazaron al lugar con al menos tres motobombas para controlar y extinguir las llamas, así como evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la estructura.

Es la segunda vez que este mercado es golpeado por un siniestro de esta magnitud. En 2017, el fuego también consumió parte de las instalaciones.

Esta vez, el incendio destruyó negocios dedicados a la venta de comida, carnes, verduras y cereales, entre los comerciantes afectados está doña Martha Molina, quien tenía un negocio de cereales en el mercado, para ella, como para otros vendedores, las pérdidas son incalculables, tras ver cómo el fuego destruyó la mercadería y los espacios de los que dependían para generar ingresos.

Por el momento, no se han confirmado las causas del incendio ni el monto total de los daños materiales, las autoridades deberán determinar el origen del siniestro y la magnitud de las afectaciones.