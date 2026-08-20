Incendio en mercado de Armenia

Es el momento en que las llamas se propagaron entre los locales comerciales del mercado municipal de Armenia en Sonsonate. Equipos de primera respuesta trabajaron contra el reloj para controlar el fuego y evitar que alcanzara más inmuebles, alrededor de 42 puestos, ocho locales comerciales y una vivienda resultaron afectados por el incendio, de acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado en una farmacia y posteriormente se extendió hacia otros establecimientos.

Equipos de socorro también brindaron atención durante la emergencia. Al menos ocho personas fueron atendidas por inhalación de humo, no se reportaron personas fallecidas ni afectadas por quemaduras.

Entre los comercios ubicados en la zona había establecimientos dedicados a la venta de ropa, accesorios para teléfonos celulares y otros productos. Bomberos realizaron entradas forzadas en algunos locales para poder combatir el fuego.

Este no es el primer incendio de gran magnitud que afecta al mercado municipal de armenia. El pasado 2 de mayo, otro siniestro destruyó 29 puestos comerciales y dejó otros siete con daños parciales.