Incendio en la colonia Zacamil destruye un apartamento y daña otro inmueble

Bomberos controlaron las llamas y atendieron la emergencia con apoyo de Protección Civil.

Un incendio registrado en el apartamento 41 del edificio 440, en la colonia Zacamil, en Mejicanos, provocó daños totales en el inmueble.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:00 p. m., luego de que los habitantes escucharan un estruendo. Una residente señaló que en el apartamento podrían haberse almacenado materiales inflamables.

Los cuerpos de Bomberos acudieron al lugar y utilizaron mangueras para controlar las llamas. Según Abraham Girón, representante de la institución, siete elementos de Bomberos y una motobomba participaron en las labores, con el apoyo de Protección Civil. El fuego también afectó en un 20 % al apartamento contiguo.

Durante la emergencia, varias personas recibieron atención médica. Cruz Roja Salvadoreña atendió a afectados por crisis hipertensiva y brindó primeros auxilios psicológicos a quienes presentaban alteraciones emocionales. También proporcionó oxígeno a una persona que tuvo mayor exposición al humo cuando intentaba apagar el fuego.