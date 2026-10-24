Incendio en edificio contiguo al Mercado Central de San Salvador moviliza a 12 bomberos

El siniestro se originó en la calle Gerardo Barrios y fue controlado en 15 minutos.

Un incendio se registró en una bodega ubicada en el cuarto nivel de un edificio contiguo al Mercado Central de San Salvador.

Un total de 12 bomberos de la tercera sección y del cuartel central trabajaron para controlar el siniestro en 15 minutos.

El fuego se originó en el edificio 552 de la calle Gerardo Barrios, entre la 9na y 7ma calle Poniente.

Los equipos utilizaron un tendido de seis mangueras para llegar hasta el origen del incendio, según el reporte de Bomberos.

No se reportaron víctimas, solo pérdidas materiales.