Un incendio registrado durante la madrugada en la colonia Altos de Montecarmelo, en el pasaje Don Bosco, dificultó la intervención del Cuerpo de Bomberos, cuya pipa no pudo ingresar a la zona debido a la presencia de varios vehículos estacionados que obstaculizaban el paso.

El incendio fue parcial y, debido a las dificultades de acceso, los bomberos no pudieron acercar su unidad hasta el lugar de la emergencia.

Durante la atención del incidente también acudió personal de Cruz Verde de Soyapango, cuyos integrantes atendieron a una mujer que presentó algunas complicaciones.