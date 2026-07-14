Incendio en bar de Bangkok deja al menos 30 muertos y 70 heridos

Las autoridades de Tailandia investigan una cadena de posibles negligencias en el incendio de un bar de música en vivo en el norte de Bangkok, ocurrido la medianoche del domingo, que dejó un saldo de al menos 30 personas fallecidas y 70 heridas, 24 de ellas en estado grave, según el último balance de la Administración Metropolitana.

La mayoría de los afectados son de origen tailandés, aunque al menos uno de los fallecidos es originario de la vecina Laos, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar del siniestro.

La investigación se centra en las condiciones de las salidas de emergencia, ya que el jefe de la Policía Nacional explicó que el edificio contaba con cuatro accesos, pero dos de ellos, ubicados en la parte trasera, podrían haber estado bloqueados e inutilizados en el momento del incendio.