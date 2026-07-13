Incendio en bar de Bangkok deja 27 muertos: Explosión por falla eléctrica desató la tragedia

Un incendio en un bar a las afueras de Bangkok dejó al menos 27 personas fallecidas, luego de que una explosión desencadenara el fuego después de que músicos observaran humo saliendo de un interruptor eléctrico cerca del escenario.

El primer ministro Anutin Charnvirakul se desplazó al lugar de la tragedia y confirmó que muchas víctimas intentaron escapar pero quedaron atrapadas en una zona sin salida, atrapadas por las llamas y el denso humo.

El fuego fue controlado durante la madrugada, y los equipos de emergencia y forenses continúan trabajando para determinar las causas exactas del siniestro.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido en el establecimiento, que funcionaba como restaurante y sala de conciertos.