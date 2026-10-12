Incendio destruye el mercado cubierto más antiguo de París en el barrio del Marais

Un incendio destruyó en la madrugada del lunes el mercado cubierto más antiguo de París, el Marché Couvert des Enfants Rouges.

Las autoridades indicaron que el mercado quedó completamente destruido ya que gran parte de su estructura metálica se derrumbó.

El mercado está ubicado en el céntrico barrio del Marais y existe desde 1615. Toma su nombre de los atuendos rojos que usaban los huérfanos en un hospital cercano hasta 1772.

La revista Food and Wine lo clasificó este año en el quinto lugar a nivel mundial en comida callejera, detrás de sitios gastronómicos emblemáticos en Londres, Bangkok, Lyon y Ciudad de México. Las autoridades anunciaron una investigación sobre las causas del incendio.