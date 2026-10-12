Incendio consumió apartamento en edificios de colonia Zacamil

Eran las dos de la tarde, cuando los habitantes del edificio 440 en la colonia Zacamil en Mejicanos escucharon un estruendo. Se trataba de un incendio en el apartamento 41.

Personas que intentaron apagar las llamas mientras el Cuerpo de Bomberos se hacía presente, resultaron con lesiones. Mientras que otros habitantes recibieron atención médica por Cruz Roja salvadoreña.

Los bomberos utilizaron un tendido de mangueras para apagar las llamas, sin embargo, los daños fueron totales para el apartamento 41, afectando un 20% al inmueble de al lado.

Las autoridades aun no determinan la causa que habría provocado este incidente.