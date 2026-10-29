Incendio consume alrededor de 75 puestos del mercado municipal de Ciudad Arce

Un incendio de grandes proporciones afectó durante la madrugada al mercado municipal de Ciudad Arce, donde alrededor de 75 puestos fueron consumidos por las llamas.

Cuerpo de Bomberos de El Salvador trabajaron por varias horas para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas de la estructura.

Entre los negocios afectados había puestos de venta de carnes, cereales, verduras, comida y productos desechables.

Una de las afectadas, Marta Molina, quien tenía un negocio de cereales, expresó su preocupación por la pérdida de su mercadería.