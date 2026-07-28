Incendio arrasa con bodega en Quezaltepeque y deja cuantiosas pérdidas materiales

Un incendio estructural en una bodega de Quezaltepeque fue controlado por el Cuerpo de Bomberos. Persona del Cruz Roja Salvadoreña reportó que el fuego consumió el 85% de los materiales almacenados, entre los que se encontraban llantas, telas y electrodomésticos.

El siniestro movilizó a diversas instituciones de socorro, incluyendo Comandos de Salvamento, Cruz Verde y Cruz Roja Salvadoreña, que trabajaron en conjunto para evitar que las llamas se propagaran a viviendas y negocios cercanos.

Según los reportes preliminares, no se registraron personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo, aunque las investigaciones continúan para determinar las causas del siniestro.