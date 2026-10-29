Incautan droga tras persecución policial

Una persecución policial terminó con varias capturas en las inmediaciones del puente Las Mulas en Ciudad Delgado, según la información preliminar, varios sujetos que se conducían en el automotor intentaron huir al notar la presencia policial, durante la persecución se trasladaron a excesiva velocidad, hasta que el conductor perdió el control del vehículo y volcó.

Tras el accidente, las autoridades intervinieron a los pasajeros y localizaron varios paquetes sobre el pavimento que presuntamente contenían droga, aunque no se confirmó el tipo de sustancia, debido al procedimiento se ejecutó el cierre total de la calle que conecta Ciudad Delgado con Soyapango, mientras los equipos policiales realizaban la inspección y las diligencias correspondientes.