Incautación de droga tras allanamiento en Santa Tecla

Varias porciones de drogas fueron incautadas tras un allanamiento en una vivienda ubicada la colonia Santa Mónica de Santa Tecla, La Libertad Sur. Según la Fiscalía, aquí se almacenaba y distribuía droga.

El hallazgo ocurrió luego que las autoridades fueron alertadas de disparos en la zona, el responsable del hecho huyó en un vehículo, por lo que inició una persecución policial, logrando ubicar a José Manuel Sánchez, cerca del redondel Utila.

En el automóvil se encontraron cinco porciones de cocaína, dos de crack y cuatro porciones de tusi, conocida como cocaína rosa, además de 2 teléfonos celulares y $280 dólares.

Posteriormente la investigación se centró en la casa donde todo inicio.

Tras el allanamiento dos personas más fueron retenidas y de acuerdo al fiscal adjunto contra el crimen organizado, estas personas podrían estar vinculadas a una red que distribuye droga en diferentes bares.

El hombre que trató de escapar en el vehículo será procesado por los delitos de conducción peligrosa, disparo de arma de fuego y tráfico ilícito.