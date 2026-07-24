Inauguran subestación eléctrica en Tamanique

Surf City, en La Libertad, concentra el 17% del inventario turístico del país, solo en 2025, El Salvador recibió más de 4.1 millones de visitantes internacionales, quienes generaron más de 3,000 millones de dólares en ingresos por divisas, esta zona se ha consolidado como el principal destino turístico, impulsando el desarrollo de nuevos proyectos hoteleros, comerciales y habitacionales, así como un mayor consumo de energía eléctrica, ante esta creciente demanda, la empresa transmisora de El Salvador inauguró la subestación Surf City, ubicada en Tamanique, que busca fortalecer el suministro eléctrico en la zona.

Además, esta obra incorporará por primera vez en El Salvador tecnología GIS, conocida como gas encapsulado, la cual permite que la subestación ocupe menos espacio, necesite menor mantenimiento y tenga mayor capacidad.

Esta estructura cuenta con una capacidad de transformación de 50 megavoltios, con una inversión de $35 millones de dólares, además, Etesal anunció la construcción de una nueva subestación en la zona oriental del país, como parte del fortalecimiento de la red nacional de transmisión eléctrica.