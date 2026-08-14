Inauguran nueva central de abastos en Usulután

Los usulutecos ya cuentan con una nueva central de abastos ubicada en la calle Eva María Diman en Usulután Este. En dicho lugar podrá encontrar una gran variedad de frutas, verduras, hortalizas, granos básicos y más. Los comerciantes consideran que este proyecto beneficia en gran manera a los productores locales.

Los horarios de la nueva central de abastos son de lunes a sábado de dos de la madrugada a diez de la noche, y domingos de dos de la madrugada a seis de la tarde. El orden dentro del recinto es otro punto que destacan los usuarios.

Los negociantes también reconocen la comodidad al interior de las instalaciones, ya que de acuerdo con el Ministerio de Agricultura hay espacios para lactancia materna, salas lúdicas, amplio parqueo y mucho más.

Este nuevo espacio ofrecerá productos, en su mayoría, cultivados por una red de 115 productores provenientes del Bajo Lempa, Usulután, San Miguel, La Unión y Morazán; convirtiendose en la segunda central de abastos abierta al público, después de la de Soyapango inaugurada en octubre de 2024.