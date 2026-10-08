Inauguran centro de asistencia técnica para agricultores

Ahora los agricultores salvadoreños podrán acceder a asesoría y asistencia técnica de expertos mediante una llamada o consulta digital, esto, a través de un nuevo sistema denominado Agroconecta, que busca beneficiar a 150,000 personas.

El proyecto es financiado por la Unión Europea, con un aporte de 5.7 millones de dólares, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con 230,000 dólares.

Los agricultores consideran que esta herramienta será de utilidad, porque podrán solicitar orientación de manera ágil cuando enfrenten alguna necesidad o problema en sus actividades productivas.

Agroconecta será operado por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Centa. Para recibir asistencia, los usuarios podrán llamar a la extensión 912 o escribir al WhatsApp 7748-6792.