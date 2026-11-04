Impunidad por asesinatos de periodistas sube a 78% en América Latina y el Caribe 

La impunidad por asesinatos de periodistas en América Latina y el Caribe subió un punto porcentual y llegó a 78%, según un nuevo informe de la UNESCO. La región registra 417 periodistas asesinados desde 2006, la tercera cifra más alta del mundo.



En la solicitud de información que la UNESCO envió a los gobiernos, México encabeza la región con 141 casos. Le siguen Honduras con 40, Colombia con 33, Brasil con 31, Guatemala con 22 y Haití con 17, mientras que El Salvador no figura en esa lista.

A nivel mundial, la impunidad es de 86%, un punto más que en 2024. Desde 2006, la UNESCO ha registrado 1,641 periodistas asesinados, uno cada cuatro días. Los drones causaron el 40% de las muertes en zonas de conflicto en 2024 y 2025. Solo 48 de los 78 estados consultados respondieron, la tasa más baja desde 2019.