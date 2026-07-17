Importancia de las aceras para la movilidad del peatón

Está zona designada para el tránsito seguro de los peatones, en muchas ocasiones no cuentan con las condiciones necesarias para el buen desplazamiento de las personas, frente a la unidad de salud Barrios, sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, estás son las condiciones de la acera, grietas, desnivel, hoyos, es lo que a diario enfrentan los usuarios.

Y es que escenarios como se pueden observar en cualquier esquina, las malas condiciones de las aceras exponen a los peatones a una serie de peligros en la vía, principalmente a ancianos, niños o personas con discapacidad.

En algunos casos, instituciones, empresas o incluso iglesias han ejecutado proyectos para la mejora de las aceras que rodea su territorio, como en la Ceiba de Guadalupe, por varias semanas se estuvo interviniendo la zona para mejorar la movilidad de los peatones, ya que es uno de los puntos con mayor afluencia de personas.

La población espera que las autoridades ejecuten un plan a nivel nacional para reparar y mejorar las condiciones de esta zona en la vía, tan importante para miles de personas en el país.