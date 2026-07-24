Importancia de cambiar las llantas de su vehículo

Manejar el vehículo con las llantas lisas, deformadas o parchadas es un atentado para provocar incidentes de tránsito, como quedarse en el trayecto a su destino atascado en el tráfico.

Pero ¿cuáles son los indicadores para cambiar llantas?

Las llantas tienen diferentes costos dependiendo de la calidad si están nuevas o usadas. La mayor parte de los neumáticos importados llega desde China, Costa Rica, Tailandia, Japón e India.

Sin embargo, si el presupuesto es limitado los expertos recomiendan una medida a corto plazo para que su vehículo tránsito con normalidad.

Los conductores señalaron la importancia de cambiar las llantas de sus vehículos en este periodo de lluvia.

El Salvador importa anualmente alrededor de $66 millones de dólares en neumáticos de goma, según estiman medios internacionales.