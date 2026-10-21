Implicaciones legales de no ceder el paso a vehículos de emergencia

Estas escenas se repiten en el tráfico, cuando las ambulancias intentan avanzar para atender una emergencia o trasladar a un paciente. No cederles el paso puede retrasar la atención de una persona cuya vida está en riesgo.

En el país, no ceder el paso a una unidad de emergencia que circula con sirenas y luces activadas es una infracción sancionada con una multa de 1,00 dólares.

Pero, a pesar de las señales de emergencia, los motoristas de los cuerpos de socorro aseguran que hay conductores que no les facilitan el paso, lo que dificulta su avance entre el tráfico.

Las consecuencias pueden ser fatales. En agosto de 2024, el motorista de una ambulancia del ISSS murió en un accidente de tránsito en La Unión. Según los reportes, uno de los vehículos particulares involucrados no habría cedido el paso a la unidad. Una enfermera y el paciente que era trasladado también resultaron lesionados.

Otra conducta de riesgo es aprovechar el espacio que abre la ambulancia para avanzar detrás de ella y evitar la congestión. Esta práctica también está sancionada por la ley.

Conductores reconocen que estas situaciones ocurren en las calles y llaman a respetar el paso de las unidades de emergencia.

Son más de 275 las ambulancias del sistema de emergencias médicas, Comandos de Salvamento, Cruz Verde y Cruz Roja, sin incluir necesariamente a todas las instituciones del país. Los cuerpos de socorro piden a los conductores facilitarles el paso y no seguirlas para avanzar entre el tráfico. Ceder el espacio puede hacer la diferencia para quien espera atención.