Implementan sistema de riego en zona oriental

La prolongada falta de lluvias en el oriente del país comienza a afectar el desarrollo de los cultivos de maíz y pone en riesgo la producción de la temporada.

Para hacer frente a la escasez de agua, algunos agricultores han optado por instalar sistemas de riego que les permitan mantener la humedad del suelo y reducir las pérdidas en sus parcelas.

Uno de estos casos es el de los asociados de la cooperativa La Maroma, ubicada en el cantón La Noria, distrito de Jiquilisco, Usulután, quienes instalaron un sistema de riego para mantener la producción, sin embargo, esta tecnología representa un costo económico significativo para los productores.

No todos los pequeños agricultores cuentan con la capacidad económica para adquirir un sistema de riego, por lo que muchos de sus cultivos ya presentan afectaciones debido a la falta de agua.

Los agricultores que no disponen de este tipo de infraestructura esperan que las lluvias lleguen en los próximos días para mejorar el estado de sus siembras.