Impactos del fenómeno del niño

El fenómeno del niño que actualmente enfrenta el planeta, es catalogado como el más agresivo registrado históricamente, señalan especialistas, en El Salvador, se han registrado temperaturas extremas de hasta 42 grados Celsius, un panorama que esperan empeoren para los próximos meses.

Otro de los impactos del fenómeno de El Niño es la disminución de las lluvias. Sin embargo, aunque las precipitaciones sean menos frecuentes, cuando ocurren pueden ser muy intensas debido al calentamiento anormal de las aguas del océano.

Ambientalistas advierten que estas lluvias intensas también ponen en evidencia otros problemas como la acumulación de residuos que obstruye las alcantarillas, provocando contaminación y aumentando el riesgo de inundaciones.

Tanto el calor extremo como las lluvias intensas, pueden ocasionar consecuencias en el ambiente y la población.

Ante estos escenarios ambientalistas insisten en tomar acciones que pueden reducir sus efectos, desde el manejo adecuado de los residuos hasta la protección de los recursos naturales.