Impacto para América Latina de resultados de elecciones en Estados Unidos

La nueva correlación de fuerzas demócrata tras las elecciones podría traer un impacto en Latinoamérica, analistas aseguran que la designación de funcionarios como embajadores estadounidenses en la región podría tener un mayor escrutinio y por lo tanto incidir en los países.

Sin embargo, este nuevo escenario no significa que los demócratas puedan aprobar todas las leyes y tampoco ilusionarse sobre mejorar en la regularización de personas ilegales, al igual que una respuesta definitiva para más de 190,000 salvadoreños adheridos al TPS.

Trump deberá afrontar la segunda mitad de su mandato con una oposición que tendrá herramientas para obstaculizar su agenda legislativa, desde inicios de 2027.