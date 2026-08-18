Impacto de la ola de calor en la Puerta del Diablo

Muchas personas buscan sectores como el parque natural Puerta del Diablo por su agradable clima, pero este parece haber cambiado en los últimos años.

Debido a su ubicación y a las temperaturas que históricamente ha registrado la Puerta del Diablo es uno de los lugares turísticos favoritos para los visitantes y aunque mencionan que las temperaturas ya no son iguales a las de antes, destacan con continúa siendo un lugar fresco para visitar.

Y aunque hay poca vegetación y zonas donde los visitantes pueden cubrirse del sol, muchos optan por utilizar sombrillas, gorras y sus botellas de agua, para las horas más cálidas también una de las opciones de los turistas es refrescarse con sorbetes artesanales.

Panchimalco, que ha llegado a registrar en épocas pasadas temperaturas bajas de hasta 18 grados, en la actualidad ha reportado temperaturas cálidas de hasta 32 grados.