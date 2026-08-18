Impacto de la ola de calor en la Puerta del Diablo

Debido a su ubicación y a las temperaturas que históricamente ha registrado la Puerta del Diablo es uno de los lugares turísticos favoritos para los visitantes y aunque mencionan que las temperaturas ya no son iguales a las de antes, destacan con continúa siendo un lugar fresco para visitar.

Y aunque hay poca vegetación y zonas donde los visitantes pueden cubrirse del sol, muchos optan por utilizar sombrillas, gorras y sus botellas de agua, para las horas más cálidas también una de las opciones de los turistas es refrescarse con sorbetes artesanales.

Panchimalco, que ha llegado a registrar en épocas pasadas temperaturas bajas de hasta 18 grados, en la actualidad ha reportado temperaturas cálidas de hasta 32 grados.