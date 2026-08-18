Iluminación de carretera de Oro

La carretera de Oro comienza a contar con nueva iluminación en el tramo de San Martín, donde el Ministerio de Obras Públicas instaló los primeros postes. Esta intervención abarca 22 kilómetros y forma parte de un plan que contempla iluminar más de 100 kilómetros de carreteras en distintos puntos del país.

Los usuarios de esta vía señalan que la instalación de luminarias mejora las condiciones de circulación durante la noche y madrugada.

El plan del MOP incluye también 12 kilómetros de la carretera Troncal del Norte, 17 kilómetros del periférico Claudia Lars y 65 kilómetros del tramo que conecta Sacacoyo con el Puerto de Acajutla.