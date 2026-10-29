Iglesias cuestionan Halloween por considerar que sus símbolos no son acordes con su fe

Algunas iglesias de El Salvador cuestionan la celebración de Halloween por considerar que sus símbolos y prácticas no son acordes con su fe. Un guía espiritual hizo un llamado a los padres de familia a no involucrar a sus hijos en estas festividades que considera paganas.

El origen de Halloween se remonta hace más de dos mil años al festival celta de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y la transición hacia los meses más fríos.

Los celtas creían que durante esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más difusa. Con el paso del tiempo, la celebración se transformó y adoptó las costumbres que hoy la caracterizan.