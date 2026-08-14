Iglesia católica se prepara para consagración arzobispo de Zacatecoluca

La diócesis de Zacatecoluca se prepara para recibir más de 6,000 personas que asistirán a la ordenación episcopal del nuevo obispo, Ramiro Landaverde, este 15 de agosto, entre los invitados se espera la presencia de 20 obispos y 200 sacerdotes de todo el país en la catedral nuestra señora de los pobres en el departamento de La Paz.

Este nuevo nombramiento surge luego de que el papa León XIV, designará la diócesis de Zacatecoluca a cargo del padre Landaverde, quien se desempeñaba como párroco en la iglesia Inmaculada Concepción de María en Nueva Concepción, Chalatenango, ahora deberá cumplir tres importantes misiones en su nuevo cargo.

Se tiene programado que el próximo 22 de agosto, el nuevo obispo de Zacatecoluca presida su primera misa solemne junto a sus feligreses, en una celebración que se espera reúna a unas 2,000 personas.