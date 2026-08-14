Iglesia Católica consagrará a Ramiro Landaverde como nuevo obispo de Zacatecoluca

La diócesis de Zacatecoluca se prepara para recibir a más de 6,000 personas que asistirán a la ordenación episcopal del nuevo obispo Ramiro Landaverde este 15 de agosto en la Catedral Nuestra Señora de los Pobres, en el departamento de La Paz.

El evento contará con la presencia de 20 obispos y 200 sacerdotes de todo el país.

La ceremonia iniciará a las 8:30 a.m. con el recibimiento en la Iglesia de Analco y una peregrinación hacia la catedral; a las 9:15 a.m. se realizará la profesión de fe pública, y a las 10 la Santa Misa con la ordenación episcopal y toma de posesión de la cátedra.

Landaverde se desempeñaba como párroco en la Iglesia Inmaculada Concepción de María en Nueva Concepción, Chalatenango.

El próximo 22 de agosto presidirá su primera misa solemne con sus feligreses.