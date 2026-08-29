ICE invertirá $2 millones en perros robots para inspecciones de alto riesgo en EE.UU.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos planea invertir aproximadamente $2 millones en la adquisición de perros robots de la empresa Boston Dynamics para realizar inspecciones en áreas de riesgo que representen un peligro para su personal.

El robot de cuatro patas puede desplazarse por terrenos complicados, subir escaleras y trabajar en lugares peligrosos para las personas.

Cuenta con cámaras y sensores que permiten realizar inspecciones en áreas complejas.

La propuesta fue registrada en el sistema de planificación de adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional.