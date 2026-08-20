ICE intensifica arrestos de inmigrantes en aeropuertos de Estados Unidos

En las últimas semanas, los arrestos de inmigrantes aumentaron en distintos aeropuertos de Estados Unidos como parte de una labor conjunta de agentes federales e ICE.

Los operativos incluyen diversas tácticas de aplicación de las leyes migratorias y han alcanzado incluso a personas que mantienen procesos de asilo desde hace varios años.

Ante esta situación, Meredith Brown, abogada de inmigración, recomienda a los inmigrantes consultar su caso antes de realizar viajes domésticos, especialmente si cuentan únicamente con un permiso de trabajo, tienen un proceso de asilo cerrado temporalmente o esperan una cita migratoria por un caso basado en matrimonio.

Asimismo, advierte que quienes evalúen viajar al extranjero deben recibir asesoría legal, debido a cambios relacionados con los permisos de viaje.